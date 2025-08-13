Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Μόνο κάποιες εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα του Ελληναρα ψηφοφόρου ! Αυτοί είμαστε ! Θαυμάζουμε και χειροκροτούμε τους ήρωες πιλότους των πυροσβεστικών αεροπλάνων , που με κίνδυνο της ζωής τους ρίχνουν νερό ακόμα και νύχτα για να σβήσουν την φωτιά , αλλά εμείς δίπλα στο χωριό από την πυρκαγιά πάμε στο πανηγύρι με τα κλαρίνα και ξεφαντώνουμε σαν Νέρωνες ..Δεν αφήνουμε τα σουβλάκια να πιάσουμε κάνα φτυάρι να πάμε να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες ( πολύ λίγοι το κάνουν ..) ..»Το χωριό καιγότανε κι Μαριώ γαμ…ανε » ..δεν βγαίνουν τυχαία αυτές οι παροιμίες…

Σκάνδαλα με ΟΠΕΚΕΠΕ με κλεμμένα λεφτά και δεν συμμαζεύεται ! Νομίζετε ότι νοιάζει τον Έλληνα ; Περισσότερο τον κόφτει που δεν άρπαξε κι αυτός , και πως θα γίνει να ησυχάσει η κατάσταση και να μπει κι αυτός στο κόλπο ! Χαρά μας προσφέρουν μέσα στη μιζέρια μας οι αθλητές μας με τις πρωτιές τους , όμως ποιος ασχολείται με τον αθλητισμό ; Τατουάζ με δράκο κινεζικό , νύχια σαν τσαπιά, και λαικ στην παπαρια που είπε ο κάθε τυχασπαρτος του διαδικτύου !

Η ξεφτίλα της εποχής μας τώρα και στη χώρα μας ! Ινφλουενσερς , τικτοκερς , μουσική τραπ και πιστεύω μας στο τίποτε που σε έχουν πάρει πρέφα και στο σερβίρουν απλόχερα ! Όλοι οι χαζοί όλοι μαζί σε μια υπέροχη χώρα . Και μη μου πείτε ότι δεν είμαστε χαζοί αφού μας την πήραν τη χώρα και μείναμε με τα κινητά στα χέρια !