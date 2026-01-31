Ολοκλήρωση & αποτίμηση 3ης γιορτής για τα δικαιώματα του παιδιού. 3rd Children’s Rights Fest – Γαργαλιάνοι | 19–25 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία ολοκληρώθηκε το 3rd Children’s Rights Fest, που πραγματοποιήθηκε στους Γαργαλιάνους από τις 19 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026. Το φεστιβάλ ήταν αποτέλεσμα συνδιοργάνωσης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας σε συνεργασία με το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το φεστιβάλ επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως έναν ζωντανό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό θεσμό που ανοίγει τη χρονιά δίνοντας βήμα στη φωνή των παιδιών και στα δικαιώματά τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σχολεία όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτικοί, οικογένειες, επαγγελματίες, πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν ενεργά σε δράσεις, εργαστήρια, αφηγήσεις, συζητήσεις και καλλιτεχνικές εμπειρίες. Η παρουσία της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Μπρίσκειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων και σε σχολικές μονάδες αποτέλεσε σημείο αναφοράς.

Ιδιαίτερα θετικός και συγκινητικός υπήρξε ο αντίκτυπος των δράσεων που ανέδειξαν τη μητρική γλώσσα ως δικαίωμα, μνήμη και στοιχείο ταυτότητας, δίνοντας χώρο και χρόνο σε συμπολίτες και συμπολίτισσες να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες ζωής, εμπειρίες μετανάστευσης και πολιτισμικά βιώματα. Η συμμετοχική εγκατάσταση «Το Σπίτι των Δικαιωμάτων», που ολοκληρώθηκε συλλογικά την Κυριακή, αποτέλεσε ένα ισχυρό σύμβολο αυτής της κοινής εμπειρίας.

Το Σαββατοκύριακο κορύφωσης του φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε από ενθουσιώδη συμμετοχή, υψηλή ποιότητα εισηγήσεων και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Το στρογγυλό τραπέζι της Κυριακής ανέδειξε σύγχρονα ζητήματα γύρω από τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ η προσωπική μαρτυρία ζωής χωρίς μητρική γλώσσα συγκίνησε βαθιά το κοινό, συνδέοντας τη θεωρία με την ανθρώπινη εμπειρία. Οι καλλιτεχνικές δράσεις, τα εργαστήρια, οι προβολές και οι μουσικές στιγμές επιβεβαίωσαν τη δύναμη της τέχνης ως εργαλείο συμμετοχής, ενδυνάμωσης και συμπερίληψης.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε σε κλίμα γιορτής και συντροφικότητας, με τη συναυλία της Ανδριάνας Μπάμπαλη, ζεστή σοκολάτα και κρασί, αφήνοντας την αίσθηση μιας κοινότητας που συναντήθηκε, άκουσε, μοιράστηκε.

Ο ενθουσιώδης αντίκτυπος, τα θετικά σχόλια και οι νέες συνεργασίες που γεννήθηκαν ενισχύουν τη δέσμευση των διοργανωτών να συνεχίσουν και να εξελίξουν τον θεσμό, με το βλέμμα ήδη στραμμένο στο επόμενο φεστιβάλ.