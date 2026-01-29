Ολυμπιακός: Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθαρίζει τα χιόνια με φτυάρι στο Άμστερνταμ για να γίνει η προπόνηση των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (28/01/26) πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League με νίκη με 2-1 στην έδρα του Άγιαξ και την επόμενη μέρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε να καθαρίζει τα χιόνια στο προπονητικό κέντρο που φιλοξενείται η ομάδα του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από την ανάρτηση που έκανε ο Ολυμπιακός στο X πήρε το φτυάρι και άρχισε να καθαρίζει τα χιόνια που είχαν καλύψει το χορτάρι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προπόνηση της ομάδας του.

«Ο προπονητής μας είναι καλύτερος από τον δικό σας», έγραψαν οι Πειραιώτες στην ανάρτησή με τις φωτογραφίες που δείχνουν τον Ισπανό να καθαρίζει το γήπεδο.