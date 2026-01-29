Ολυμπιακός: Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθαρίζει τα χιόνια με φτυάρι στο Άμστερνταμ για να γίνει η προπόνηση των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (28/01/26) πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League με νίκη με 2-1 στην έδρα του Άγιαξ και την επόμενη μέρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε να καθαρίζει τα χιόνια στο προπονητικό κέντρο που φιλοξενείται η ομάδα του.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από την ανάρτηση που έκανε ο Ολυμπιακός στο X πήρε το φτυάρι και άρχισε να καθαρίζει τα χιόνια που είχαν καλύψει το χορτάρι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προπόνηση της ομάδας του.
«Ο προπονητής μας είναι καλύτερος από τον δικό σας», έγραψαν οι Πειραιώτες στην ανάρτησή με τις φωτογραφίες που δείχνουν τον Ισπανό να καθαρίζει το γήπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newsit.gr πατώντας ΕΔΩ