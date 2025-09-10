ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται επίδομα έως 750 ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης. Δικαιούχοι είναι οι ανάδοχοι γονείς ή το ίδιο το παιδί μετά την ενηλικίωση.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», βάσει των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

Προϋποθέσεις δικαιούχων:

– Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αναδοχών Ανηλίκων.

– Έκδοση απόφασης για τοποθέτηση του παιδιού σε οικογένεια.

– Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΠΕΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ