ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται επίδομα έως 750 ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης. Δικαιούχοι είναι οι ανάδοχοι γονείς ή το ίδιο το παιδί μετά την ενηλικίωση.
Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», βάσει των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.
Προϋποθέσεις δικαιούχων:
– Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αναδοχών Ανηλίκων.
– Έκδοση απόφασης για τοποθέτηση του παιδιού σε οικογένεια.
– Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΠΕΚΑ.
