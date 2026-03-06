Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ώρα ΕΝΦΙΑ για επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων – Οι προϋποθέσεις για πλήρη απαλλαγή

Share

Προ των πυλών βρίσκεται ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ. Θα «χτυπήσει την πόρτα» 7 εκατ. ιδιοκτητών ακινήτων το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου «απαιτώντας» την πληρωμή της πρώτης από τις δώδεκα μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Μαρτίου 2026. Ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις με εκπτώσεις που φθάνουν έως 100% Μόλις φτάσει το «ραβασάκι» οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν το ίδιο ποσό φόρου που κατέβαλαν το 2025 ενώ όσοι απέκτησαν κάποιο ακίνητο το περασμένο έτος λόγω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς θα δουν το… εκκαθαριστικό να έχει «φουσκώσει» λόγω μεταβολής στην περιουσιακή τους εικόνα.

Το ίδιο θα συμβεί και στους φορολογούμενους που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών ή ολοκλήρωσαν την ανέγερση ακινήτων.

Εκπτώσεις έως 100%

Ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις με εκπτώσεις που φθάνουν ακόμη και έως 100% για πάνω από 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Ειδικότερα:

1. Ελαφρύτερο θα είναι το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για τους φορολογούμενους που πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα στα παιδιά ή τα εγγόνια τους.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode