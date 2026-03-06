Ώρα ΕΝΦΙΑ για επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων – Οι προϋποθέσεις για πλήρη απαλλαγή

Προ των πυλών βρίσκεται ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ. Θα «χτυπήσει την πόρτα» 7 εκατ. ιδιοκτητών ακινήτων το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου «απαιτώντας» την πληρωμή της πρώτης από τις δώδεκα μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Μαρτίου 2026. Ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις με εκπτώσεις που φθάνουν έως 100% Μόλις φτάσει το «ραβασάκι» οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν το ίδιο ποσό φόρου που κατέβαλαν το 2025 ενώ όσοι απέκτησαν κάποιο ακίνητο το περασμένο έτος λόγω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς θα δουν το… εκκαθαριστικό να έχει «φουσκώσει» λόγω μεταβολής στην περιουσιακή τους εικόνα.

Το ίδιο θα συμβεί και στους φορολογούμενους που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών ή ολοκλήρωσαν την ανέγερση ακινήτων.

Εκπτώσεις έως 100%

Ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις με εκπτώσεις που φθάνουν ακόμη και έως 100% για πάνω από 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Ειδικότερα:

1. Ελαφρύτερο θα είναι το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για τους φορολογούμενους που πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα στα παιδιά ή τα εγγόνια τους.

