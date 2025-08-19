Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο δημιουργικοί εκτός δουλειάς… ωφελείται και ο εργοδότης

Τα αφεντικά της Google και oι φωστήρες της Silicon Valley, παίρνουν ιδέες από τη Νίκη Κεραμέως και το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι πολλοί γίγαντες της Big Tech, όσο και νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ζητάνε από τους εργαζόμενους να δουλεύουν όσο περισσότερες ώρες αντέχουν (εθελοντικά και συναινετικά πάντα).

«Θα ήθελες να δουλεύεις σχεδόν τις διπλάσιες ώρες από το συμβατικό εβδομαδιαίο 40ωρο;» Την παραπάνω ερώτηση απευθύνουν πολλές start-up στις ΗΠΑ σε υποψήφιους εργαζόμενους. Για να έχει κάποιος ελπίδες να προσληφθεί πρέπει να απαντήσει «ναι», χωρίς περιστροφή.

Κινεζοποίηση στην εργασία

Το τεχνολογικό περιοδικό Wired αποκαλεί το φαινόμενο αυτό «996», δηλαδή δουλειά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, έξι μέρες την εβδομάδα. Πρόκειται για το μοντέλο που ακολουθούσαν κινέζικες επιχειρήσεις, και είχε κατηγορηθεί ως «σύγχρονη δουλεία».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ