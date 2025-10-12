Όταν το εμφιαλωμένο νερό γίνεται είδος πολυτελείας

Η ηθοποιός και μοντέλο Λίλι Κόλινς, υπό την καθοδήγηση του διάσημου σκηνοθέτη του «La La Land», Ντάμιεν Σαζέλ περιπλανιέται σε μια βίλα στη νότια Γαλλία και απολαμβάνει μία γουλιά από ένα κομψό ντενεκεδάκι σε παστέλ χρώματα. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τρέιλερ για μια ρομαντική κωμωδία, αλλά στην πραγματικότητα, είναι μια διαφήμιση για αρωματισμένο νερό.

Η διαφήμιση για το Maison Perrier, που ξεκίνησε πέρυσι από τη Nestlé, αντικατοπτρίζει την κατεύθυνση της βιομηχανίας εμφιαλωμένου νερού, αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ελβετική εταιρεία τροφίμων ποντάρει πολλά σε αυτό το brand. Και δεν είναι η μόνη: η Danone, ο Γάλλος ανταγωνιστής της, διπλασιάζει επίσης τις πωλήσεις σε premium μάρκες όπως το Mizone, ένα ποτό εμπλουτισμένο με βιταμίνες που πωλείται στην Ασία.

Όπως επισημαίνει ο Economist, δύο δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την αλλαγή: το περιβαλλοντικό στρες και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις. Η κλιματική αλλαγή καθιστά πιο δύσκολη την προμήθεια μεταλλικού νερού. Οι καταρρακτώδεις βροχές αφήνουν τα μολυσμένα επιφανειακά ύδατα να διαρρεύσουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Πέρυσι, η Nestlé κατέστρεψε 2 εκατομμύρια μπουκάλια κλασικού Perrier μετά τον εντοπισμό βακτηρίων κοπράνων σε μια πηγή. Οι παρατεταμένες ξηρασίες στη νότια Ευρώπη έχουν προκαλέσει ελλείψεις εφοδιασμού.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ