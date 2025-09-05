Πακέτο με το βλέμμα στη μεσαία τάξη αναμένεται στη ΔΕΘ (video)

«Πακέτο» μέτρων με στόχο τη στήριξη των πολιτών, της οικογένειας και της περιφέρειας περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού τις οποίες θα ανακοινώσει κατά την ομιλία του αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εξαγγελίες -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- θα περιλαμβάνουν μειώσεις φορολογικών συντελεστών με μόνιμο χαρακτήρα, οι οποίες θα αφορούν όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάστασης, από ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους. Το όφελος θα φαίνεται είτε μέσω μειωμένης παρακράτησης μισθού είτε λιγότερου φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από την άλλη, στο πεδίο θα βρεθούν μέτρα για το στεγαστικό και το δημογραφικό. Πάμε να δούμε μια πρώτη εξειδίκευσή τους.