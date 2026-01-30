Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Παναγία Υπαπαντή: Η Καλαμάτα τιμά την Πολιούχο και Προστάτιδά της (video)

Σε εορταστικό κλίμα κινείται η μεσσηνιακή πρωτεύουσα ενόψει της 2ας Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία η Καλαμάτα τιμά με κάθε μεγαλοπρέπεια την Πολιούχο και Προστάτιδά της, Παναγία Υπαπαντή. Καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, κ. Κώστας Ψυχάρης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Ψυχάρης αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του λατρευτικού προγράμματος, την προσέλευση των πιστών που αναμένεται κορυφαία για ακόμη μια χρονιά, αλλά και στο βαθύτερο πνευματικό μήνυμα των ημερών.

