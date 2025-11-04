Παναγιώτης Τόμπρας: Ο Λάκωνας αρχιτέκτονας που συμμετείχε στον σχεδιασμό του Μουσείου του μέλλοντος (video)

Τελευταία Νέα
Στη σκιά των Πυραμίδων της Γκίζας, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε τις πύλες του, αποτελώντας το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου και ένα πραγματικό θαύμα αρχιτεκτονικής.

Ένα έργο-σύμβολο πολιτισμού και δημιουργίας, με ελληνική συμμετοχή! Καθώς πίσω από το εμβληματικό αυτό έργο, βρίσκεται η παρουσία και ενός Λάκωνα αρχιτέκτονα, του Παναγιώτη Τόμπρα, ο οποίος έχει διαπρέψει διεθνώς, από την Αυστραλία και το Ντουμπάι, έως την καρδιά της Αιγύπτου όπου συμμετείχε σαν διευθυντής έργου στον σχεδιασμό του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο.

