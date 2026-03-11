Παραχώρηση αιγιαλού: Πρωτοβουλία 14 βουλευτών της ΝΔ για βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο ανάμεσά τους και ο Περικλής Μαντάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου παραχώρησης και αξιοποίησης του αιγιαλού και την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που έχουν ανακύψει, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας κατόπιν πρωτοβουλίας 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, με στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Αντιγόνη Γιαννακάκη, ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Τσαβδάρης, καθώς και νομικοί σύμβουλοι και συνεργάτες του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβαν οι 14 βουλευτές ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, αναδεικνύοντας τα ζητήματα και τους προβληματισμούς που έχουν προκύψει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χρήσης του αιγιαλού. Ανάλογη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε και τον προηγούμενο μήνα, σε συνεργασία με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι 14 βουλευτές –μαζί και με άλλους συναδέλφους τους– είχαν την ευκαιρία να θέσουν το ζήτημα και προσωπικά στον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι βουλευτές είχαν τη δυνατότητα να υπογραμμίσουν τις θετικές πλευρές και διαστάσεις της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον ν. 5092/2024, η οποία αναμφισβήτητα διορθώνει και καλύπτει σημαντικά κενά δεκαετιών σε ό,τι αφορά τη χρήση του αιγιαλού. Παράλληλα, μετέφεραν προς τα στελέχη του υπουργείου όλη τη σχετική τεκμηρίωση από τις Περιφέρειές τους, αναφορικά με επιμέρους ζητήματα, δυσλειτουργίες ή σημεία προβληματισμού που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νόμου, ιδίως σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα και σημαντική εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από τη νόμιμη και οργανωμένη χρήση του αιγιαλού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, δόθηκαν οι αντίστοιχες διαβεβαιώσεις ότι τόσο η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας όσο και το ίδιο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αντιμετωπίζουν τις επισημάνσεις και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τους βουλευτές ως εύλογες και εποικοδομητικές, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση αυτές να εξεταστούν σε βάθος και να αξιολογηθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην εθνική νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν.

Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με αφετηρία την κοινή επιστολή που απέστειλαν τον Αύγουστο του 2025, συμμετέχουν οι ακόλουθοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: Χρ. Αλεξοπούλου (Αχαΐα), Γ. Βρεττάκος (Β’ Πειραιώς), Β. Γιόγιακας (Θεσπρωτία), Αθ. Ζεμπίλης (Εύβοια), Σ. Κεδίκογλου (Εύβοια), Σπ. Κουλκουδίνας (Πιερία), Σπ. Κυριάκης (Πρέβεζα), Π. Μαντάς (Μεσσηνία), Χρ. Μπουκώρος (Μαγνησία), Ι. Οικονόμου (Φθιώτιδα), Ν. Παναγιωτόπουλος (Καβάλα), Μ. Σούκουλη – Βιλιάλη (Κορινθία), Χρ. Τριαντόπουλος (Μαγνησία) και Σπ. Τσιλιγγίρης (Ξάνθη).