Παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Επιδαύρου – Σταθερή στήριξη στους ευάλωτους πολίτες

Την παράταση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Επιδαύρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 διασφαλίζει η Προγραμματική Σύμβαση που υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Δήμαρχος Επιδαύρου Αναστάσιος Χρόνης.

Η δομή, που λειτουργεί από τις 11 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Επιδαύρου», ενταγμένης στο Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027, συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κατά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας (Αύγουστος 2025 – Ιανουάριος 2026), το Κέντρο κατέγραψε: 102 νέες εγγραφές ωφελούμενων, 31 συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης, 44 επισκέψεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, 33 επισκέψεις για αναπηρικά επιδόματα και 20 αιτήσεις ΚΕΠΑ, 26 επισκέψεις για επίδομα στέγασης, 87 παροχές πληροφόρησης για κοινωνικές παροχές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν κοινωνικές έρευνες (εισαγγελικές εντολές, έρευνες αστεγίας, συνθήκες διαβίωσης), κατ’ οίκον επισκέψεις, δράσεις ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία και εκτεταμένη δικτύωση με τοπικούς φορείς (σχολεία, ΚΑΠΗ, Αστυνομικό Τμήμα, Κέντρο Πρόληψης, υπηρεσίες ψυχικής υγείας).

Η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας ενισχύει το τοπικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας, με έμφαση στην ενημέρωση, καθοδήγηση και διασύνδεση των πολιτών με επιδόματα και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

«Διασφαλίζουμε τη συνέχεια μιας δομής που ήδη αποδεικνύει στην πράξη τη χρησιμότητά της, στηρίζοντας καθημερινά συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τους Δήμους, επενδύει σε σταθερές και αποτελεσματικές κοινωνικές δομές, ώστε κανείς να μη μένει χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες, δικαιώματα και ευκαιρίες», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου, Αναστάσιος Χρόνης, σημείωσε: «Ακόμη μια σημαντική πράξη κοινωνικής πολιτικής προχωρά στο Δήμο Επιδαύρου. Μετά την πρόσκληση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και τη βοήθεια της Περιφέρειας στην υλοποίηση και χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας, συνεχίζει τη λειτουργία του για το 2026 και με προοπτική για όλη τη χρηματοδοτική περίοδο το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Επιδαύρου. Μια δομή που βοηθά τους δημότες – ωφελούμενους με άμεσες, γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε με πίστη στις συνεργασίες για ό,τι θετικό γίνεται για τον τόπο μας».