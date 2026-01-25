Παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης η ετήσια γιορτή του Επιμελητηρίου Ηλείας  – | Στις 8 Φεβρουαρίου η κοπή της πίτας και η βράβευση της επιχειρηματικότητας

Δελτίο Τύπου

Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, θα φιλοξενήσει το Επιμελητήριο Ηλείας στην κορυφαία εκδήλωση του φορέα για τη νέα χρονιά. Η παρουσία του κ. Χατζηδάκη στην ετήσια γιορτή προσδίδει φέτος ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθιερωμένη συνάντηση του επιχειρηματικού κόσμου του νομού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του Επιμελητηρίου στην τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Διοικητήριο, Μανωλοπούλου 47, Πύργος).​

Η φετινή διοργάνωση συνδυάζει τον εορτασμό του νέου έτους με την επιβράβευση της τοπικής επιχειρηματικότητας και είναι αφιερωμένη στις επιχειρήσεις της Ηλείας που ξεχώρισαν μέσα στο 2025. Θα τιμηθούν παραγωγικές μονάδες του τόπου που διακρίθηκαν, μεταξύ άλλων, για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την κοινωνική τους προσφορά — στοιχεία που ενισχύουν ουσιαστικά την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Η αποδοχή της πρόσκλησης από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Επιμελητηριακό θεσμό και έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής που έχει η τοπική επιχειρηματικότητα στην εθνική οικονομία.

Με αφορμή την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, ανέφερε:

«Υποδεχόμαστε με χαρά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης σε μια βραδιά αφιερωμένη στην εξωστρέφεια και τη δημιουργία. Η επίσκεψη του κ. Χατζηδάκη στον Πύργο αναδεικνύει τη δυναμική των μελών μας και ενισχύει την προσπάθεια του Επιμελητηρίου για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου.

Καλούμε τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και τους παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς της Ηλείας, να δώσουν δυναμικό “παρών”, προκειμένου να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα δημιουργικής συμπόρευσης και να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά τιμώντας τις αξίες του επιχειρείν.

Ως Διοίκηση, φιλοδοξούμε η φετινή εκδήλωση να αποτελέσει ουσιαστικό σημείο συνάντησης και διαλόγου, μεταφέροντας αισιοδοξία και προοπτική συνεργασίας για το 2026».