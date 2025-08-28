Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Οι προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2025 στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας από μέλη του Συμβουλίου Nεολαίας. Υπενθυμίζεται ότι στο Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας συμμετέχουν νέα άτομα, ηλικίας 15 – 25, που κατοικούν ή/και εργάζονται στο Δήμο Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένων και νέων ατόμων που φοιτούν/σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής τους Συνέλευσης τον Ιούνιο του 2025 κατέληξαν σε 3 προτάσεις που τέθηκαν σε διαδικτυακή ψηφοφορία και συγκέντρωσαν και την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου, και οι οποίες κατατέθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αξιολογηθούν και να δρομολογηθούν οι ανάλογες προοπτικές για την υλοποίησή τους (δείτε την εισήγηση ΕΔΩ).

Οι προτάσεις αφορούν την ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου και Ξενώνα Αδέσποτων Ζώων, τη δημιουργία πολυχώρου Αθλητισμού-Πολιτισμού και τη συμμετοχή 6 εκπροσώπων τους στο European Youth Event (EYE), στο Στρασβούργο, το 2027.

Και οι τρεις παρεμβάσεις – προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας έγιναν αποδεκτές με χειροκροτήματα από σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, να συγχαίρει τα παιδιά για την πρωτοβουλία τους και τις ενδιαφέρουσες προτάσεις τους, προτρέποντάς τα να συνεχίσουν να διεκδικούν.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι με όλα αυτά που ακούσαμε εδώ, προφανώς και υιοθετούμε όσα καταθέσατε εδώ”, δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το ταξίδι στο Στρασβούργο θα το στηρίξει ο Δήμος και για τις υπόλοιπες προτάσεις δεσμεύτηκε να ενημερώσει αναλυτικά, το προσεχές διάστημα, παρέχοντάς παράλληλα στο Συμβούλιο Νεολαίας την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να κάνουν τις συνεδριάσεις τους. Ο Δήμαρχος επισήμανε και τα βήματα που έχει κάνει ο Δήμος για την ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου, αλλά και το όραμα για ένα Παλαί Ντε Σπορ, ένα περιφερειακό αθλητικό κέντρο που έχει ανάγκη η Καλαμάτα και η νεολαία της, και τις προσπάθειες που γίνονται και προς αυτή την κατεύθυνση. Συγχαρητήρια για τις ιδέες τους, έδωσαν στα παιδιά και οι δημοτικοί σύμβουλοι, ενθαρρύνοντας τα ίδια να διεκδικούν πάντα τα όνειρά τους για μια καλύτερη πόλη και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αναλυτικά οι προτάσεις του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας:

1. Ομάδα Φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων

Πρόταση: Προτείνουμε ως βασική και άμεση λύση την ίδρυση δημοτικού κτηνιατρείου. Ένα τέτοιο κτηνιατρείο, εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα και κατάλληλο προσωπικό, θα μπορεί να προσφέρει στα αδέσποτα ζώα την υγειονομική φροντίδα και τη μέριμνα που πραγματικά αξίζουν. Εκπρόσωπος: Ελένη Καρδαρά

2. Ομάδα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόταση: Πρόταση συμμετοχής 6 νέων από το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας στο European Youth Event (EYE) 2027 στο Στρασβούργο, με στόχο την ενεργή εκπροσώπηση της νεολαίας που ζει και εργάζεται στην Καλαμάτα. Οι συμμετέχοντες θα προωθήσουν τις τοπικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές με συνομηλίκους από όλη την Ευρώπη και θα ενισχύσουν τη φωνή της νεολαίας της Καλαμάτας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή δικτύωση του Δήμου και συμβάλλοντας στην προσέλκυση ιδεών και στρατηγικών συνεργασιών. Εκπρόσωπος: Φωτεινή Κατσαμπάνη

3. Ομάδα Αθλητισμού

Πρόταση: Πρόταση δημιουργίας πολυμορφικού και αυτοχρηματοδοτούμενου χώρου αθλητισμού, πολιτισμού και νεολαίας. Συγκρότημα αθλητικών χώρων οι οποίοι εύκολα θα μπορούν να μετατρέπονται σε χώρους πολιτισμού. Ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του συγκεκριμένου χώρου. Χώροι στάθμευσης καθώς και χώροι στέγασης οργανισμών και συλλογών. Εκπρόσωπος: Χριστοπούλου Γαρυφαλλιά