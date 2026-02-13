Πατρινό καρναβάλι 2026: Η παρέλαση των μικρών καρναβαλιστών αυτή την Κυριακή (video)

Σε κλίμα απόλυτης καρναβαλικής διάθεσης, ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, κ. Κωνσταντίνος Δραγώτης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη. Λίγο πριν την τελική ευθεία για τη μεγάλη τελετή λήξης, ο κ. Δραγώτης παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του επερχόμενου διημέρου, που θέτει στο επίκεντρο τους μικρούς μας φίλους. Με επίκεντρο την εντυπωσιακή Παρέλαση των Μικρών την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, αλλά και τις δράσεις στην Καρναβαλούπολη και το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού το Σάββατο, ο Αντιπρόεδρος έδωσε το στίγμα της φετινής διοργάνωσης. Μέσα από μια συζήτηση γεμάτη παλμό, αναδείχθηκε η δημιουργική δουλειά στο Καρναβαλικό Εργαστήρι και η υπόσχεση πως το Πατρινό Καρναβάλι, πιστό στις παραδόσεις του, θα παραμείνει για πάντα η μεγάλη γιορτή της χαράς και της αισιοδοξίας