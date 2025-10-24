Περίληψη διακήρυξης για εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου από το λιμάνι της Καλαμάτας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει τρίτο δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, από το λιμάνι της Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2881/2001.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 13η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00η μεσημβρινή.

Μέγιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται το ποσό των 14.516,13 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου θα παραλαμβάνεται και αντίγραφο της διακήρυξης, με αποδεικτικό.