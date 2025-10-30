ΠΕΣΠ: Παρέμβαση για το Σιδηροδρομικό Δίκτυο Πελοποννήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου αποτέλεσε κάποτε τη ραχοκοκαλιά της περιφερειακής οικονομίας. Συνέδεε παραγωγικές περιοχές, λιμάνια και πόλεις, διευκολύνοντας το εμπόριο, τη μεταφορά επιβατών και προϊόντων και γενικότερα την επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική αξία του δικτύου είναι αδιαμφισβήτητη καθώς διέρχεται από γέφυρες-μνημεία, χαρακτηριστικούς σταθμούς του 19ου αιώνα, που έχουν κηρυχθεί μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και τμήματα του σιδηροδρόμου που μπορούν να κηρυχθούν ως μνημεία. Ένα υπάρχων δίκτυο, εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο που περνά μέσα από καταπληκτικά τοπία και ιστορικά σημεία της Πελοποννήσου, το οποίο μπορεί να αναβαθμιστεί, να εκσυγχρονιστεί και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξή της Περιφέρειάς μας.

Η αξιοποίηση της υπάρχουσας πολύτιμης σιδηροδρομικής υποδομής στην Πελοπόννησο μπορεί να ενισχύσει:

Την γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση επιβατών γενικά αλλά και ειδικά τουριστών, προσφέροντας θεματικές διαδρομές και σύνδεση με πολιτιστικούς και φυσικούς προορισμούς.

Τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς προϊόντων και διευκολύνοντας την πρόσβαση στις αγορές.

Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και της αύξησης της κινητικότητας.

Την πράσινη επιχειρηματικότητα, καθώς ο σιδηρόδρομος είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς.

Η διακοπή της λειτουργίας του αποτέλεσε πλήγμα τόσο για τη βιώσιμη μετακίνηση όσο και για τον τουρισμό και την ενδυνάμωση της ενδοχώρας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη για σύγχρονες, ασφαλείς, βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές μεταφορές καθιστά τον σιδηρόδρομο πολύτιμο εργαλείο για την αναγέννηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Με την παρούσα και για τους παραπάνω λόγους, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας την αναγκαιότητα :

για εκπόνηση σχεδίου επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου και σταδιακή επέκταση σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, με ένταξη και της Σπάρτης στο δίκτυο και

για τον χαρακτηρισμό του ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,