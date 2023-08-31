Πλήρες ψηφοδέλτιο κατέθεσε ο Π. Χειλάς με 181 υποψηφίους (λίστα)

Κατέθεσε τον συνδυασμό του που περιλαμβάνει 181 υποψηφιότητες για τον δήμο Καλαμάτας ο Επικεφαλής της “Νέας Δυναμικής” Παναγιώτης Χειλάς. Σε συνέντευξή του σήμερα μεταξύ άλλων σημείωσε:
“Σε πείσμα των καιρών να τονίσω ότι έχουμε έγκυρη υποψηφιότητα στο 100% των 34 κοινοτήτων, καθώς και το μέγιστο όριο δημοτικών συμβούλων στο κεντρικό ψηφοδέλτιο.
Έχουμε ετοιμάσει αρκετούς μήνες πριν ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα που εστιάζει στα προβλήματα του δήμου Καλαμάτας.
Είμαστε διαθέσιμοι για διάλογο και έτοιμοι να αναλάβουμε τη διοίκηση του δήμου Καλαμάτας με σύγχρονους όρους. Έχουμε δυνατή παρουσία με 181 υποψηφίους στο Δήμο Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας αλλάζει πρόσωπα και πρακτικές που ανήκουν στο χθες. Μπαίνουμε στην εποχή της τεχνογνωσίας, της διοικητικής μεταρρύθμισης και της πολιτικής συνέπειας.
Κατά τη διάρκεια της διοίκησής μας, στοχεύουμε στη σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη του δήμου μας για το κοινό καλό. Θα είμαστε εδώ για πολλά χρόνια και είμαστε έτοιμοι για διάλογο και συνεργασία με τους συμπολίτες μας”
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
- ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΙΟΣ
- ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΙΟΣ
- ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΙΟΣ
- ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ
- ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΓΛΥΚΕΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΑΛΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΟΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΟΥΤΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΛΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΛΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΗΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΠΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΙΛΙΑΦΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΡΟΒΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΚΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΤΡΑΤΗ ΡΕΝΤΙΟΝ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΤΣΕΡΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΤΣΟΥΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΦΟΙΦΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΧΕΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΧΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι & Πρόεδροι Κοινοτήτων
- ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ
- ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΛΟΥ
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
- ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΜΟΥ
- ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ
- ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕ ΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ
- ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ
- ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ
- ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΟΜΗΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ
- ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ
- ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΔΑ
- ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΔΟΥΣΗΣ
- ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΩΝ
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗΣ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΑΙΑΣ
- ΚΟΥΛΕΠΗ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΑΙΑΣ
- ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΑΙΑΣ
- ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ
- ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ
- ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ
- ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ
- ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ
- ΛΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ
- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ
- ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ
- ΔΙΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΣ
- ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΣ
- ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΣ
- ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ
- ΓΑΛΑΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ
- ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ οτυ ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ
- ΣΑΡΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ
- ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
- ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
- ΦΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
- ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
- ΓΥΦΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
- ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
- ΚΟΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
- ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΠΗΓΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
- ΧΕΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
- ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
- ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
- ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΚΑΡΑΚΑΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΑΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΓΩ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΑΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΚΟΥΚΗ ΔΑΦΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΝΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΠΕΤΡΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΠΟΥΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΣΤΡΑΤΗ ΑΛΕΞΗ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΙΙΚΩΝ
- ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΙΙΚΩΝ
- ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΙΙΚΩΝ
- ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
- ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
- ΜΑΛΑΜΑ ΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
- ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
- ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
- ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ
- ΣΙΝΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ
- ΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ
- ΛΑΓΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
- ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
- ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
- ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ
- ΠΟΝΕ ΠΛΑΟΥΡΕΝΤ του ΠΕΛΛΟΥΜΠ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ
- ΚΑΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ
- ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Κατάθεσης: #207
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