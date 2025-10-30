Ποια είναι η ιστορία του Ευρύτου, του βασιλιά της Οιχαλίας που «ξαναζωντανεύει» μέσα από το έργο κατά της λειψυδρίας

Ο «Εύρυτος» πέρασε από την μυθολογία στην επικαιρότητα, αυτή τη φορά ως το έργο που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Ελλάδα. Ποιος είναι όμως ο Εύρυτος και τι στίγμα άφησε στην αρχαία ελληνική μυθολογία;

Το όνομα που χαρακτηρίζει το νέο έργο κατά της λειψυδρίας είναι ο Εύρυτος, χαρακτήρας της ελληνικής μυθολογίας, βασιλιάς της Οιχαλίας και ένας πολύ ικανός τοξότης που συνδέεται με την μυθολογία του Ηρακλή ως πατέρας της Ιόλης. Ήταν γιος του Μελανέα και κυβερνούσε την Οιχαλία, μια αρχαία πόλη. Η φήμη του ως εξαιρετικού τοξότη ήταν τόσο μεγάλη, που ο ίδιος ο θεός Απόλλωνας του χάρισε ένα τόξο.

Ο ίδιος ήταν άριστος τοξότης, όπως όμως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις μυθολογικών ηρώων, καυχήθηκε για την ικανότητα του στην τοξοβολία και προκάλεσε τον Απόλλωνα σε μονομαχία. Ο Απόλλωνας τον τιμώρησε με θάνατο, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω του Ηρακλή.

Τον Εύρυτο διεκδίκησαν ως τέκνο τους όλες οι περιοχές της Ελλάδας που είχαν πόλη με το όνομα Οιχαλία: η Μεσσηνία, η Θεσσαλία και η Εύβοια. Επειδή και στην Τραχίνα της Αιτωλίας υπήρχε Οιχαλία, οι γείτονες Ευρυτάνες θεωρούσαν ότι η Ευρυτανία είχε πάρει το όνομά της από τον Εύρυτο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ