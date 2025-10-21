Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα

Είναι 66 έως 80 ετών, στην πλειονότητά τους άνδρες, οι περισσότεροι λαμβάνουν κύρια σύνταξη μεταξύ των 500 και 1.000 ευρώ και διαμένουν συνήθως στην Αττική ή στην κεντρική Μακεδονία.

Πρόκειται για το προφίλ των συνταξιούχων έτσι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος του μηνός Αυγούστου στην οποία καταγράφεται ότι η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των 500 – 1000 ευρώ.

Μόνο τέσσερις στις δέκα συντάξεις ποσοστό 41,21% ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, ενώ η μέση κύρια σύνταξη φθάνει μόλις τα 844 ευρώ και η μέση επικουρική τα 196 ευρώ. Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

