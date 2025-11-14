Ποιοί και γιατί φοβούνται τον Σαμαρά…

Του Θανάση Κ.

(Χρύσανθου Λαζαρίδη)

​Τώρα που οι παρεμβάσεις Σαμαρά βρίσκουν όλο και μεγαλύτερη απήχηση στο ευρύτερο κοινό – τόσο το παραταξιακό της ΝΔ όσο και πολύ πέραν αυτού – ξαμολήθηκαν διάφοροι “παπαγάλοι”, να τον “αποδομήσουν”, λέει…

​Το πράγμα είναι διασκεδαστικό.

​Αλλά και πολύ αποκαλυπτικό…

​Είναι διασκεδαστικό γιατί δείχνει πως δεν ξέρουν καν γιατί μιλάνε.

​Και είναι αποκαλυπτικό, γιατί δείχνουν ότι ιδεολογικά είναι ταυτισμένοι με τους αντιπάλους της ΝΔ όταν ο Σαμαράς, διέσωζε και τη χώρα και την παράταξη…

​* Ουσιαστικά υιοθετούν εναντίον του τα λαϊκίστικα “επιχειρήματα” των τότε αντιπάλων του, που ούτε οι ίδιοι τολμούν να τα επαναλάβουν σήμερα…

​Ταυτίζονται με τα επιχειρήματα των οπαδών του Γιώργου Παπανδρέου την περίοδο 2010-12 (τα οποία το ΠΑΣΟΚ τα αποφεύγει σήμερα)

​και με τις κραυγές του ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2012-15 (τις οποίες ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο – εκτός ΣΥΡΙΖΑ πλέον – Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνει σήμερα).

​Αυτοί οι φερόμενοι “οπαδοί” της ΝΔ έχουν καταντήσει οι τελευταίοι οπαδοί όλων όσων πολεμούσαν την ΝΔ και την κυβέρνηση Σαμαρά τότε (στην οποία συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης – για να μην ξεχνιόμαστε…)

​– Θυμίζουν συνεχώς τα “Ζάππεια” του Σαμαρά. Δηλαδή την καταγγελία που έκανε τότε ότι το πρώτο Μνημόνιο δεν έβγαινε!

​Αυτό είναι “καθαρόαιμο” ΠΑΣΟΚικό επιχείρημα εκείνης της εποχής.

​Και το επαναλαμβάνουν σήμερα τα αμετανόητα “ορφανά” του Γιώργου Παπανδρέου.

​Γιατί όντως το πρώτο Μνημόνιο ήταν εντελώς λάθος.

​Το παραδέχθηκε, άλλωστε, και ο κορυφαίος οικονομολόγος του ΔΝΤ τότε, Olivier Blanchard, το 2011! Kαι στην συνέχεια παραιτήθηκε ο ίδιος…

​Ο Blanchard ομολόγησε τότε ευθέως πώς είχε δίκιο η κριτική Σαμαρά επί της ουσίας – κι ιδιαίτερα για τους “πολλαπλασιαστές”: Δηλαδή ότι το αρχικό πρώτο Μνημόνιο του ΓΑΠ παρήγαγε ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ύφεση από αυτή που υπολόγιζαν. Κι άρα αποτελούσε “φάρμακο” χειρότερο από την “αρρώστια” που υποτίθεται ότι “θεράπευε”…

​Κι επειδή οι δανειστές παραδέχθηκαν ότι το πρώτο Μνημόνιο ήταν λάθος, εγκατέλειψαν τον Γιώργο Παπανδρέου, τον παραμέρισαν και απευθύνθηκαν στον Σαμαρά να αναλάβει να το διορθώσει. Και το διόρθωσε!

​Το πρώτο Μνημόνιο ΔΕΝ έπιανε τους στόχους του, ενώ το δεύτερο, που εφάρμοσε ο Σαμαράς στη διετία που κυβέρνησε 2012-15 έπιανε τους στόχους του, και μάλιστα πιο νωρίς απ’ ό,τι προέβλεπε το ίδιο το Πρόγραμμα.

​Οπότε, γιατί ακριβώς κατηγορούν τον Σαμαρά;

​Γιατί έκανε ΣΩΣΤΗ κριτική στο πρώτο Μνημόνιο;

​Γιτί διόρθωσε το πρώτο Μνημόνιο και με το νέο Πρόγραμμα έπιανε τους στόχους;

​Τι ακριβώς μας λένε σήμερα, που ακόμα δεν έχουν καταλάβει τίποτα απ’ όσα δραματικά έγιναν τότε;

​

​* Και να σημειωθεί ότι η κα Ντόρα Μπακογιάννη είχε ταυτιστεί με το Πρώτο Μνημόνιο – που αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος – και με την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου τότε, έκανε και δικό της Κόμμα και κατέβηκε στις εκλογές, όπου απέτυχε πανηγυρικά, αλλά κανείς δεν την κατηγόρησε για “προδοσία” τότε. Μετά την αποτυχία της ο Σαμαράς την περιμάζεψε στη ΝΔ χωρίς πολλά-πολλά.

​Ποιός είναι ο “εμπαθής” και ο “κακιασμένος”;

​

​* Να σημειωθεί ακόμα ότι τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετούσε πιστά την πολιτική Σαμαρά.

​Και τα Ζάππεια και την αλλαγή του πρώτου Μνημονιου με το δεύτερο και πολύ πιο επιτυχές…

​Όταν βρίζουν σήμερα την τότε Πολιτική Σαμαρά, βρίζουν και τον Κυριάκο εκ των υστέρων, έτσι δεν είναι;

​

​* Και δεν είναι μόνον πρώην ΠΑΣΟΚοι. Είναι και πρώην ΣΥΡΙΖΑίοι…

​Μας λένε αίφνης, ότι ο Σαμαράς έκλεισε την ΕΡΤ.

​Ναι αλλά άνοιξε την ΝΕΡΙΤ στη θέση της. Δεν “κατάργησε” την δημόσια τηλεόραση. Αντικατέστησε ένα “αμαρτωλό οργανισμό” με ένα νέο, υγιέστερο.

​Η ΕΡΤ που έκλεισε ο Σαμαράς είχε το υποκοριστικό… 666!

​Είχε 6 φορές ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ τηλεθέαση απ’ ό,τι το μέσο ιδιωτικό κανάλι εθνικής εμβέλειας τότε, είχε 6 φορές ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ προσωπικό από το μέσο ιδιωτικό κανάλι και είχε 6… ξεχωριστά λογιστήρια!

​Η ΝΕΡΙΤ του Σαμαρά μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο είχε τετραπλάσια τηλεθέαση απ’ ό,τι η ΕΡΤ την οποία έκλεισε (αλλά και από την τωρινή). Με πολύ λιγότερο προσωπικό.

​Εδώ οι σημερινοί επικριτές του Σαμαρά ΔΕΝ ταυτίζονται με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τότε (παρά αρχικές διαφωνίες) ΨΗΦΙΣΕ τελικά το κλείσιμο της ΕΡΤ και την αντικατάστασή της από τη ΝΕΡΙΤ.

​Οι σημερινοί επικριτές του Σαμαρά ταυτίζονται πλέον με τα τότε επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ!

​– Μας ρωτάνε: και τι έκανε δηλαδή ο Σαμαράς τότε, το 2012-15; Απλώς εφάρμοσε τις εντολές της Τρόίκας.

​Να τους φρεσκάρω λίγο τη μνήμη:

​– Ο Σαμαράς όχι μόνο αρνήθηκε να αυξήσει τον ΦΠΑ σε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά ΜΕΙΩΣΕ τον ΦΠΑ στην Εστίαση συνολικά (από 23% που ήταν επί Γιώργου Παπανδρέου, σε 13%!) Κι ύστερα ήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ξαναπήγε στο 23% – και μετά τον πήγε στο 24%. Όπου βρίσκεται ακόμα. Παρά τα “υπέρ-πλεονάσματα” και το κύμα ακρίβειας σήμερα…

​– Ο Σαμαράς αρνήθηκε να υποθηκεύσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Κι ύστερα ήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε.

​– Ο Σαμαράς αρνήθηκε οποιαδήποτε παραχώρηση στα εθνικά θέματα. Κι ύστερα ήλθε ο Τσίπρας διακήρυξε “Κινητικότητα” στο Σκοπιανό και προχώρησε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κι ύστερα ήλθε ο Μητσοτάκης, διακήρυξε κι αυτός “Κινητικότητα” με την Τουρκία και ετοιμάζει πενταμερή και “Πρέσπες στο Αιγαίο”.

​– Ο Σαμαράς αρνήθηκε να ανοίξει τα σύνορα όταν μαίνονταν η κρίση στη Συρία. Κι έκανε την “Αμυγδαλέζα” και τις επιχειρήσεις “Ξένιος Δίας” με τις οποίες αποκαταστάθηκε η τάξη στο κέντρο των Αθηνών.

​Κι ύστερα ήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ και άνοιξε τα σύνορα (χωρίς να του το ζητήσουν μάλιστα). Και πάνω από 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες μπήκαν στην Ελλάδα από την Τουρκία, και κινήθηκαν προς βορράν καθοδόν προς Γερμανία. Ώσπου μας έκλεισαν τα σύνορα οι βόρειοι γείτονες (Σκόπια και Βουλγαρία). Κι ξέμειναν εδώ μερικοί, ήλθαν στην πορεία και άλλοι, και τώρα οι Γερμανοί θέλουν να μας στείλουν πίσω πολλούς από όσους μπήκαν τότε.

​Επί διακυβέρνησης Σαμαράς πήραν άσυλο (ως πραγματικοί πρόσφυγες, κυρίως από Συρία) 2,5 χιλιάδες άτομα.

​Επί διακυβέρνησης Τσίπρα πήραν άσυλο 42 χιλιάδες άτομα.

​Επί Μητσοτάκη πήραν άσυλο 155 χιλιάδες άτομα.

​Χώρια όσοι διαμένουν εδώ χωρίς να έχουν άσυλο…

​

​– Επικαλούνται απεγνωσμένα “θετικά” πράγματα που έγιναν επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

​Φυσικά έγιναν στα έξη χρόνια διακυβέρνησής του έγιναν και “καλά πράγματα”. Κανείς δεν λέει το αντίθετο.

​Μόνο που…

​Μόνο που αυτά που υποστηρίζουν σήμερα ότι είναι “επιτεύγματα” του Μητσοτάκη, ΟΛΑ τα έκανε αφού προσπάθησε να κάνει τα ακριβώς ΑΝΤΙΘΕΤΑ κι ενώ ο Σαμαράς του υποδείκνυε εξ αρχής να κάνει τα σωστά. Τελικά ακολούθησε τις ανόρεχτα τις υποδείξεις Σαμαρά – αλλά διέγραψε τον ίδιο τον Σαμαρά.

​Κι αυτά που έκανε τα έκανε μισά – ή τα ακύρωσε στην πράξη μετά…

​– Για παράδειγμα: Όντως κράτησε τα σύνορα στον Εβρο κλειστά τον Φεβρουάριο του 2020, όταν οι Τούρκοι προσπάθησαν να μπάσουν παράνομα στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες.

​Η παράνομη μαζική εισβολή αόπλων είχε αρχίσει μήνες πριν.

​Ο Μητσοτάκης αρνιόταν να κλείσει τα σύνορα επί μήνες.

​Ο Σαμαράς του φώναζε να τα κλείσει.

​Ο Μητσοτάκης έστειλε τα… ΜΑΤ στη Λέσβο να δείρουν τους κατοίκους του νησιού που εμπόδιζαν τους λαθρομετανάστες να μπουν.

​Τελικά ήταν οι κάτοικοι της Λέσβου που έδειραν τα ΜΑΤ τότε! Ύστερα ξέσπασε η κρίση στον Έβρο και ο Μητσοτάκης έστειλε τα… “δαρμένα” ΜΑΤ να κάνουν το ακριβώς αντίθετο: Να εμποδίσουν την είσοδο των παράνομων από τον Έβρο.

​Οι οποίοι δεν πέρασαν τότε μαζικά, αλλά περνάνε έκτοτε λίγοι-λίγοι με τη στήριξη των ΜΚΟ, που λειτουργούν με την κάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

​– Όντως ο Μητσοτάκης υπέγραψε σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία. Πολύ σημαντική κίνηση αυτή. Δυνητικά τουλάχιστον…

​Ο Γάλλος Πρόεδρος του το πρότεινε ανοικτά το 2021, ο Μητσοτάκης έκανε πως δεν άκουγε, ο Σαμαράς δημόσια τον παρότρυνε να το αποδεχθεί, και χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος (και να δημιουργηθεί εμπλοκή στις σχέσεις ΗΠΑ-Γαλλίας για εντελώς άλλο ζήτημα) για να το αποδεχθεί ο Μητσοτάκης.

​– Όντως ο Μητσοτάκης αγόρασε σύγχρονες φρεγάτες Belharra από τη Γαλλία – έχουμε ήδη παραλάβει την πρώτη. Αλλά ο υπουργός του Γεραπετρίτης δήλωσε αργότερα, πώς όταν οι Τούρκοι επιβάλλουν τετελεσμένα στο Αιγαίο (έξω απο την Κάσο) εμείς δεν βγάζουμε το στόλο μας, για να μην αναγκαστούμε να τον μαζέψουμε μετά νικημένοι! Δηλαδή αγοράζουμε όπλα, αλλά διακηρύσσουμε ότι δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε αν προκληθούμε. Τότε γιατί τα αγοράζουμε.

​Πήραμε σύγχρονες φρεγάτες, αλλά ταυτόχρονα ΑΚΥΡΩΣΑΜΕ την Αποτροπή μας!

​– Όντως, ο Μητσοτάκης αγόρασε και αεροσκάφη Ραφάλ από τη Γαλλία. Κι ύστερα υπέγραψε τη Συμφωνία Φιλίας με την Τουρκία, δηλαδή ξέπλυνε την Τουρκία, και έτσι βοήθησε την Τουρκία να πάρει κι αυτή Eurofighter από Γερμανία-Βρετανία. Γιατί πριν ΔΕΝ της τα δίνανε! Αλλά από τη στιγμή που η Ελλάδα διακήρυξε ότι είναι “φίλη” της Τουρκίας – άνοιξαν οι δρόμοι για να πάρουν οι Τούρκοι αυτό που ΔΕΝ τους έδιναν πριν…

​

​Και κάτι τελευταίο:

​Ο Αντώνης Σαμαράς συγκρούστηκε με τον Γιώργο Παπανδρέου και την πολιτική του το 2010-12.

​Και τον νίκησε! Παρ’ ελπίδαν και κατά κράτος…

​Υπάρχουν πολλοί που στηρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά σήμερα – περισσότεροι απ’ όσους τον στήριζαν τότε – υπάρχουν και πολλοί που τον αντιμάχονται. ​

​Αλλά κανείς δεν “νοσταλγεί” τον Γιώργο Παπανδρέου.

​Ούτε καν από το ΠΑΣΟΚ.

​Τι κληρονομιά μας άφησε, όμως, ο Γιώργος Παπανδρέου;

​– Την πολιτική της “πράσινης ανάπτυξης” που εκπροσωπούνταν από την κα. Τίνα Μπιρμπίλη, την οποία κανείς (δεν θέλει να) θυμάται σήμερα…

​Και η “πράσινη ανάπτυξη” πέρασε – επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη – έφτασε σε δραματικά αδιέξοδα – και ακόμα πιο δραματικά τιμολόγια ενέργειας – και τώρα αναθεωρείται. Αφού έκανε τεράστια ζημιά..,

​– Ο ΓΑΠ μας άφησε κληρονομιά και την πολιτική της “Κινητικότητας” στην εξωτερική Πολιτική – δηλαδή να παραβιάσουμε όλες τις κόκκινες γραμμές μας και να υποχωρήσουμε σε ΟΛΑ τα εθνικά μέτωπα.

​Με εμβληματικά πρόσωπα τον στενό συνεργάτη του ΓΑΠ Γιώργο Γεραπετρίτη και τον επίσης στενό του συνεργάτη του Νίκο Κοτζιά.

​– Ο Κοτζιάς έγινε αργότερα υπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε τις “Πρέσπες”.

​– Ο Γεραπετρίτης είναι σήμερα υπουργός Εξωτερικών του Μητσοτάκη και ετοιμάζει “Πρέσπες” στην Ανατολική Μεσόγειο.

​Καταλάβατε τώρα τις στενές σχέσεις Μητσοτάκη, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ;

​Υπηρετούν την ίδια Πολιτική!

​Σε όλα τα ζητήματα και πολύ συχνά με τα ίδια επιχειρήματα…

​Και με τους ίδιους “παπαγάλους” να τα επαναλαμβάνουν.

​Μόνο που ο Σαμαράς τους χαλάει τη σούπα.

​Μονίμως.