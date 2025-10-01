Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ τον Νοέμβριο

Καθιερώνεται από φέτος σε ετήσια βάση η χορήγηση της ενίσχυσης των 250 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους. Στη λίστα περιλαμβάνονται συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία, καθώς και ανασφάλιστοι υπερήλικες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σκοπός του μέτρου είναι η στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με την ενίσχυση να καταβάλλεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται στα 360 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Ποιοι ο δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.

από το έτος αναφοράς. Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ