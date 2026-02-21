Πόλο: Ματς με Νηρέα Πατρών και Επειό Ήλιδας σήμερα και αύριο η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης της Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών όπου συμμετέχει η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας. Στα πλαίσια της 4ης και 5ης αγωνιστικής ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 21/2 και ώρα 12:00 στο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης μας το Νηρέα Πατρών και την Κυριακή στις 15:00 τον Επειό Ήλιδας. Πρόκειται για δύο σημαντικά παιχνίδια της Α΄ Φάσης του πρωταθλήματος προκειμένου η τοπική μας ομάδα να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Για την 2η αγωνιστική στις 7/2 ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό που είναι και ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην Α2 Κατηγορία. Η ομάδα του Αγρινίου αν και νεοσύστατη στελεχώνεται στην πλειοψηφία της από αξιόλογους παίκτες που αγωνίζονταν στην Α1 Κατηγορία με μεγάλη εμπειρία και περγαμηνές στο χώρο της υδατοσφαίρισης. Το σκορ της αναμέτρησης ήταν 27-9 υπέρ του Παναιτωλικού. Η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας αποτελούμενη ως επί το πλείστων από νεαρά καλαματιανά παιδιά και έχοντας και πολλές απουσίες αγωνίστηκε για ένα θετικό αποτέλεσμα αλλά τόσο η ποιότητα όσο και η εμπειρία των αντιπάλων δεν άφησαν μεγάλα περιθώρια αντίδρασης.

Τα οκτάλεπτα : 1-7, 2-8, 4-6, 2-6 Για τον ΝΟΚ σκόραραν οι Παναγιώταρος, Μπαρδουνιώτης από 2 γκολ, Μαυρέας, Κουλαξίζης, Ξιάρχος, Πλατάρος, Πατεράκης από 1 γκολ.

Η σύνθεση του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας (Μπακολιάς) Γιάνναρης Γιώργος, Κοσιφολόγος Θανάσης, Μαυρέας Γιάννης, Κάρτσωνας Βασίλης, Κουλαξίζης Κων/νος, Ξιάρχος Ανδρέας, Παναγιώταρος Νίκος (αρχηγός), Πλατάρος Παναγιώτης, Πατεράκης Δημήτρης και Μπαρδουνιώτης Λυκούργος.

Την Κυριακή 8/2 για την 3η αγωνιστική η ομάδα του ΝΟ Ιτέας δεν προσήλθε να αγωνιστεί και το παιχνίδι κατοχυρώθηκε στο ΝΟΚ με σκορ 5-0 άνευ αγώνα. Στην βαθμολογία του ομίλου προηγείται ο Παναιτωλικός με 9 βαθμούς και ισοβαθμούν στην 2η θέση ο Νηρέας Πατρών με τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας.