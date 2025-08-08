Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), μεταξύ άλλων, για τη Μεσσηνία.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Σημειώνεται ότι με απόφαση του ΓΓΠΠ όλη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, κάπνισμα μελισσών κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.