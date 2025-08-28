Πολύς κόσμος στην «Λευκή Νύχτα» της Τρίπολης – Κώστας Τζιούμης: «Η Τρίπολη σήμερα είναι φωτεινή!»

Μια βραδιά γεμάτη φως, χαμόγελα και εμπορική ζωντάνια έζησε η Τρίπολη, με τη «Λευκή Νύχτα» να προσελκύει πλήθος επισκεπτών και ντόπιων στο κέντρο της πόλης. Τα καταστήματα άνοιξαν τις πόρτες τους με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις, ενώ η πόλη μετατράπηκε σε έναν ανοιχτό χώρο δράσεων και εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους.

Με τη θερμή υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης, ο οποίος για ακόμη μία χρονιά στέκεται αρωγός και συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια, η Λευκή Νύχτα εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή της τοπικής αγοράς και της κοινωνίας.

Ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης καλωσόρισε όλους τους επισκέπτες της πόλης και ευχήθηκε καλές αγορές και καλή διασκέδαση.

Για να συμπληρώσει: «H πόλη σήμερα φωτεινή και εορταστική, γιορτάζει τη Λευκή Νύχτα. Μια συνεργασία όλων των φορέων, του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, του Συλλόγου Καφεστιατόρων και με την πρωτοκαθεδρία του Εμπορικού Συλλόγου. Μια δράση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και έχει γίνει θεσμός. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια τόνωση στην αγορά και την τοπική οικονομία. Ζούμε μια βραδιά φωτεινή, που ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους φορείς, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για αλλαγές και θα συνεχίσουμε διότι θέλουμε μέσω αυτών των δράσεων να στηριχθεί η τοπική οικονομία».