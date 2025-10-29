Πώς τα χρέη στο Δημόσιο και τα απλήρωτα ενοίκια θα φρενάρουν την αύξηση προσφοράς διαμερισμάτων

Μοχλούς τους οποίους θα μπορούσαν να δώσουν, στην πραγματικότητα, αντι – κίνητρα στην αύξηση της προσφοράς ακινήτων (τόσο νέων, όσο και παλιών) και έτσι στη μείωση των τιμών τους, κόντρα στην όλη στροφή της, κατά τ΄ άλλα, προς την κατεύθυνση αυτή (σ.σ. της αύξησης του οικιστικού αποθέματος) ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Ποιοι είναι αυτοί οι μοχλοί, οι οποίοι αν και προορίζονται να ξεκαθαρίσμα του τοπίου των οφειλετών, μπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις στην αύξηση της προσφοράς ακινήτων και τη μείωση των τιμών τους; Από τη μια μεριά το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (προς το δημόσιο και ίσως και στους ιδιοκτήτες ακινήτων) και από την άλλη το Μητρώο Πιστώσεων (προς τράπεζες κλπ.).

