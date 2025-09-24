Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη των κληρονομιών – Ο ρόλος του εκκαθαριστή

Τα νέα κεφάλαια για τα χρέη των κληρονομιών και τις κληρονομικές συμβάσεις «γράφουν» τα μέλη της ομάδας εργασίας, που με πολύ προσεκτικά βήματα και με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία έχουν αναλάβει την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Πρόκειται για δύο σημαντικά ζητήματα που έχουν τεθεί στο «κάδρο» των μεταρρυθμίσεων με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του πλέγματος των διατάξεων που αφορούν τη διευθέτηση κληρονομικών θεμάτων τόσο από τη σκοπιά του διαθέτη όσο και από την πλευρά της προστασίας της ατομικής περιουσίας των κληρονόμων.

Κρίσιμες διατάξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», τα μέλη της ομάδας εργασίας, υπό τον επίτιμο καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Απόστολο Γεωργιάδη, έχουν μπει πλέον σε «βαθιά» νερά και μέσα από τον εποικοδομητικό επιστημονικό διάλογο εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων συντάσσουν μια σειρά από κρίσιμες διατάξεις που ακουμπούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, με στόχο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να έχουν παραδώσει το σχέδιο νόμου ώστε – όπως εκτιμάται – να ξεκινήσει η εφαρμογή του από τις αρχές του 2026.

