Πόσα ξόδεψε κάθε τουρίστας φέτος στην Ελλάδα

Δύο εξελίξεις από τη φετινή σεζόν ξεχωρίζουν οι επιχειρηματίες της αγοράς: Η πρώτη είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η προσέλκυση επισκεπτών όλο το χρόνο. Η δεύτερη είναι η άνοδος της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το εννεάμηνο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ξένων επισκεπτών στη χώρα μας έφτασε τα 606 ευρώ από 581 ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024. Το Σεπτέμβριο εντούτοις, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, το σκέλος των εσόδων δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν: η μέση δαπάνη περιορίστηκε στα 573 ευρώ, από 622 ευρώ τον περσινό Σεπτέμβριο.

Παράγοντες του τουρισμού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επιχειρούν να αιτιολογήσουν τη μείωση των εσόδων φέτος το Σεπτέμβριο, σε αντίθεση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου οι εισπράξεις ήταν αισθητά ανεβασμένες, αλλά και τον περσινό Σεπτέμβριο. Μια εξήγηση είναι πως το φθινόπωρο οι ταξιδιώτες επιλέγουν πιο οικονομικές μορφές διαμονής ή περιορίζουν τις δαπάνες κατά τη διαμονή τους (φαγητό, μετακινήσεις, δραστηριότητες) ή ότι υπάρχουν γενικότερα πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Σημειώνουν εντούτοις πως τα έσοδα από τις χώρες της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 10,2%, φτάνοντας τα 1,8 δισ. Αντίθετα, οι εισπράξεις από τις χώρες εκτός ΕΕ σημείωσαν άνοδο 3,6%, αγγίζοντας τα 1,46 δισ.

