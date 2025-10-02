Πόσο θα αντέξει ακόμα η ρωσική οικονομία;

Επιχειρώντας να ερμηνεύσει κανείς την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου θα πρέπει πρώτα να σταθεί στην πλήρη αποτυχία των κυρώσεων της Δύσης.

«Η Ρωσία διεξάγει διασυνοριακό εμπόριο εκατοντάδων δισ. δολαρίων και ένας λόγος που τα καταφέρνει είναι ότι τα απαραίτητα για τη ροή των κεφαλαίων χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν εντοπίζονται και δεν τιμωρούνται», παρατηρεί ο Άαρον Κρόλικ στους «New York Times». Με άλλα λόγια, ΗΠΑ και Ευρώπη δεν έχουν τη βούληση να τιμωρήσουν τις δικές τους, ούτε καν τις κινεζικές τράπεζες που παραβιάζουν τις κυρώσεις.

Πέραν του ότι προωθεί μέσω Κίνας και Ινδίας πλέον τη ρωσική ενέργεια προς τη Δύση, ο Πούτιν εκμεταλλεύεται την πολιτική απομονωτισμού του Τραμπ για να σφυρηλατήσει ισχυρότερους δεσμούς με το Πεκίνο και το Νέο Δελχί.

