Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
22
Φεβρουάριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Πόσο υγιεινές είναι τελικά οι μπανάνες και τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη ζάχαρη που περιέχουν

Share

Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα που καταναλώνεται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους και συχνά προβάλλεται ως το απόλυτο «υγιεινό» σνακ. Φθηνή, εύκολη στη μεταφορά και φυσικά γλυκιά, η μπανάνα αποτελεί το φρούτο με τις περισσότερες πωλήσεις στις δύο χώρες και έχει συνδεθεί με τη φυσική κατάσταση, την καρδιαγγειακή υγεία, την καλή πέψη και την άμεση παροχή ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής: κάποιοι τη θεωρούν υπερβολικά γλυκιά, πλούσια σε άμυλο ή επιβαρυντική για το σάκχαρο. Είναι τελικά τόσο υγιεινή όσο πιστεύουμε ή πρόκειται για ένα παρεξηγημένο φρούτο;

Η μπανάνα καλλιεργήθηκε αρχικά στη Νοτιοανατολική Ασία πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια και διαδόθηκε παγκοσμίως μέσω εμπορικών διαδρομών. Στη Βρετανία έγινε ευρέως διαθέσιμη στα τέλη του 19ου αιώνα, χάρη στην ανάπτυξη των ατμόπλοιων και της ψύξης που κατέστησαν τις εισαγωγές πιο προσιτές.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode