Πόσο υγιεινές είναι τελικά οι μπανάνες και τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη ζάχαρη που περιέχουν

Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα που καταναλώνεται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους και συχνά προβάλλεται ως το απόλυτο «υγιεινό» σνακ. Φθηνή, εύκολη στη μεταφορά και φυσικά γλυκιά, η μπανάνα αποτελεί το φρούτο με τις περισσότερες πωλήσεις στις δύο χώρες και έχει συνδεθεί με τη φυσική κατάσταση, την καρδιαγγειακή υγεία, την καλή πέψη και την άμεση παροχή ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής: κάποιοι τη θεωρούν υπερβολικά γλυκιά, πλούσια σε άμυλο ή επιβαρυντική για το σάκχαρο. Είναι τελικά τόσο υγιεινή όσο πιστεύουμε ή πρόκειται για ένα παρεξηγημένο φρούτο;

Η μπανάνα καλλιεργήθηκε αρχικά στη Νοτιοανατολική Ασία πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια και διαδόθηκε παγκοσμίως μέσω εμπορικών διαδρομών. Στη Βρετανία έγινε ευρέως διαθέσιμη στα τέλη του 19ου αιώνα, χάρη στην ανάπτυξη των ατμόπλοιων και της ψύξης που κατέστησαν τις εισαγωγές πιο προσιτές.

