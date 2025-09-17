Πότε συμφέρει η αναγνώριση πλασματικών ετών για μεγαλύτερη σύνταξη

Κέρδος που ξεπερνά και τα 500 ευρώ στη μηνιαία σύνταξη με 5 επιπλέον έτη ασφάλισης βγάζει για τους ασφαλισμένους ο τελικός λογαριασμός από την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Το όφελος είναι μεγαλύτερο αν συνυπολογίσει κανείς ότι με τα πλασματικά έτη οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως και 7 χρόνια νωρίτερα.

Στις περιπτώσεις δε, που οι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν με τα πλασματικά έτη δικαίωμα σε πλήρη αντί για μειωμένη σύνταξη το κέρδος είναι πολλαπλό καθώς:

1.Αυξάνεται η ανταποδοτική σύνταξη από το μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης που δίνουν τα επιπλέον (πλασματικά) έτη ασφάλισης

2.Ακυρώνεται η ποινή 30% στην εθνική σύνταξη.

3.Γίνεται πιο γρήγορα η απόσβεση του κόστους εξαγοράς, καθώς αυτό που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι για την εξαγορά ισοφαρίζεται σε κάποιο βαθμό με το επιπλέον ποσό που θα πάρουν από την πλήρη αντί μειωμένη εθνική σύνταξη.

