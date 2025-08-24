Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 – Οι ημερομηνίες πληρωμής

Σε δύο δόσεις θα πιστωθούν οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2025 στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 28 Αυγούστου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ.

Ο διαχωρισμός των πληρωμών ακολουθεί τον κανόνα που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς, ανάλογα με το ταμείο προέλευσης της σύνταξης. Έτσι, την Τρίτη 26 Αυγούστου θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις που προέρχονται από τα πρώην ταμεία των μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με βάση τον νόμο 4387/2016, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

