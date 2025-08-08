Ποτίστρες για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

Ο Δήμος Καλαμάτας αναγνωρίζοντας ότι η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή νερού στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού είναι θεμελιώδης για την ευζωία και την ευημερία τους, συνεργάστηκε με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας «ο Ερμής» και τοποθέτησε σε κεντρικά αλλά και περιφερειακά σημεία της πόλης ποτίστρες για αδέσποτά αλλά και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.

Οι ποτίστρες τοποθετήθηκαν σε καταστήματα τα οποία προσφέρθηκαν εθελοντικά και ανέλαβαν τη χορήγηση καθαρού νερού στις ποτίστρες και τη διατήρησή τους σε εμφανή σημεία ώστε να έχουν πρόσβαση τα ζώα συντροφιάς.

Τα καταστήματα που συμμετέχουν στη δράση αυτή τα ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσφορά τους και είναι τα εξής:

1) Athenticon– Kalamatas Local Products, Αλεξέας Π. Ηλίας , Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.

2) COCOMAT– Στρώματα Ύπνου από Φυσικά Υλικά, Γιαννοπούλου Ευγενία, Κρήτης 54, Καλαμάτα.

3) Κβαζαρ-Οικιακός φωτισμός · Επαγγελματικός φωτισμός · Εξωτερικός φωτισμός,Κούρος Θεόδωρος, Φαρών 163, Καλαμάτα.

4) WOOF BATH “Self Service Dog Wash”, Self service πλύσιμο σκύλων Βόλτες & φιλοξενία Αλλά πάνω απ’ όλα…Αγάπη, Βενετσανέα Γεωργία, Σταδίου 40, Καλαμάτα.

5) Μetallofashion– Είδη ένδυσης , Αφεντάκη Φωτεινή, Βαλαωρίτου 16, Καλαμάτα.

6) Τάκις -Βίκυ – Εσώρουχα, Στ.Κεφαλά & Σία O.E,Αριστομένους 50, Καλαμάτα.

7) ΑΡΑΛΙΑ– Ανθοπωλείο, Καρνούσκου Ιωάννα, Αθηνών 96, Καλαμάτα.

8) Κουκουβαγιάκι- Antiques and more…, Μπενάκη 23-25, Καλαμάτα.

9) Κτηνιατρείο– Μπαξεβανάκης Σωτήριος, Λακωνικής 116, Καλαμάτα.

10) Λαδορίγανη- Ψητοπωλείο, Γάζης Χρήστος, Πλατεία 23 ης Μαρτίου 10, Καλαμάτα.