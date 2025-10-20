Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – 16 ώρες παρέμειναν στο Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας (video)

16 ώρες παρέμειναν στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας οι δύο κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα. Ακριβώς δύο εβδομάδες μετά την τέλεση της στυγερής δολοφονίας πέρασαν την πόρτα της Ανακρίτριας η οποία με μεθοδικότητα ξετυλίγει τα δεδομένα και τις όλες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης που έχει συνταράξει την τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο. Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και με την σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως, με την ανάκριση -όπως σημειώθηκε- να παραμένει ανοιχτή. Τα κρίσιμα ζητήματα όπως αυτά αναδείχθηκαν μέσα από τη διαδικασία πολλά με διαφορετικές τις θέσεις των δύο για τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Εξερχόμενος ο δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού Χ. Λυκούδης ανέφερε:

«Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και η ανάκριση θα συνεχιστεί με την εξέλιξη που απαιτείται. Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή· εξετάζονται και άλλα άτομα, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

Νωρίτερα ο δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού Δ. Γκαβέλας είχε σημειώσει:

“Μέχρι τώρα είχαμε την απολογία του πελάτη μου, 5,5 ώρες — μια πράγματι μαραθώνια απολογία. Συνηθίζεται αυτό, αλλά αυτή τη φορά ήταν όντως μια μαραθώνια διαδικασία. Υπήρξε διεισδυτική ματιά από την ανακρίτρια, οφείλω να το ομολογήσω.

Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει, σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Η ανάκριση έχει ακόμη αρκετή πορεία μπροστά της. Όπως είχαμε διαβλέψει από την αρχή, ο εντολέας μου υποστηρίζει αυτό που έχει πει εξαρχής: ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενός του είναι εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι τον αναγνώρισε ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας ή υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας, ο εντολέας μου υποστηρίζει πως η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη.