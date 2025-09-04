Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών για Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στη Μεσσηνία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει το Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 5/9/2025 ως ακολούθως: Έναρξη δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Χανδρινού, Καλλιθέας, Χρυσοκελλαριάς, Καστάνιας, Χαραυγής, Αχλαδοχωρίου, Δραΐνας, Κουρτακίου, Παραπουγκίου και Καρνασίου.

Συνέχιση του δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Αβίας, Πλάτσας, Τραχήλας, Εξωχωρίου, Χαρακοπιού, Μαγγανιακού, Σουληναρίου, Μεσοποτάμου, Κορώνης, Βασιλιτσίου, Λογγάς και Πηδάσου.

Επισημαίνουμε ότι: