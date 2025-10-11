Πρόγραμμα «Καθαρή Μεσσηνία»: Μεγάλη δράση υποθαλάσσιου καθαρισμού στο νησί Σαπιέντζα

Μια μεγάλη δράση υποθαλάσσιου καθαρισμού στο νησί Σαπιέντζα, πραγματοποιείται από την Aegean Rebreath, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθαρή Μεσσηνία», μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino.

Ο υποθαλάσσιος καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ξεκινώντας στις 10:00πμ από το λιμάνι της Μεθώνης.

Την εξέλιξή του θα παρακολουθήσει, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων – Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 11:30μμ.