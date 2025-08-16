Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

Αντίστροφη μέτρηση για εκείνους που επιθυμούν να «επιλέξουν» τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), ο οποίος θα τους ακολουθεί εφεξής σε όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο τομέα και, σταδιακά, με τον ιδιωτικό.

Ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, ο οποίος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο αριθμός ταυτότητας, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε όλους εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του.