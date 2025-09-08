Πρόστιμα έως και €10.000 στους ψηφιακούς πειρατές

Πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 10.000 ευρώ ετοιμάζεται να επιβάλει η Εφορία σε όσους εντοπιστούν να χρησιμοποιούν τα πειρατικά box για να βλέπουν συνδρομητική τηλεόραση ή να κατεβάζουν ταινίες και αθλητικούς αγώνες από το Διαδίκτυο, καθώς μέσα στο προσεχές διάστημα ενεργοποιούνται πλήρως οι διατάξεις του νέου νόμου 5179/2025. Για πρώτη φορά οι απλοί χρήστες μπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων και κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές κυρώσεις, την ώρα που η Πολιτεία δηλώνει αποφασισμένη να τελειώνει με το φαινόμενο της ψηφιακής πειρατείας.

Αυτή η υπόθεση δεν αφορά πια μόνο τα κυκλώματα που διακινούν περιεχόμενο στο σκοτάδι του Διαδικτύου. Από εδώ και στο εξής στο στόχαστρο μπαίνει και ο πολίτης που στο σπίτι του έχει συνδέσει ένα φαινομενικά αθώο κουτί στην τηλεόρασή του ή που ανοίγει το laptop του για να δει έναν αγώνα από «δωρεάν» streaming πλατφόρμα. Το μήνυμα που στέλνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι «τέλος στην ατιμωρησία». Και το μήνυμα αυτό αποκτά σάρκα και οστά μέσα από τις νέες δυνατότητες που αποκτά η ΑΑΔΕ να εντοπίζει τους χρήστες και να τους βεβαιώνει πρόστιμα όπως ακριβώς θα έκανε για μια φορολογική παράβαση.

