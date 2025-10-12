Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τους παραβάτες οδηγούς – Τι σημαίνει το «άδειο» σήμα των ελληνικών δρόμων

Ο Κ.Ο.Κ. κρύβει παγίδες αν δεν γνωρίζουμε τις διατάξεις του και αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε σωστά την οδική σήμανση και τις απαγορεύσεις που αυτή επιβάλλει.

Η οδική σήμανση αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την ειρηνική μας συνύπαρξη στους ελληνικούς δρόμους, ωστόσο, το πλήθος των σημάτων καθιστούν την απομνημόνευσή τους και την ορθή ερμηνεία του δύσκολη.

Υπάρχουν, βέβαια, και τα σήματα… S.O.S. Εκείνα δηλαδή που συναντάμε συχνότερα στης καθημερινότητά μας και επιβάλλεται να υπακούσουμε σε όσα μας «υπαγορεύουν». Ανάμεσα σε αυτά ανήκει και το σήμα με τον κόκκινο κύκλο στο κέντρο του οποίου δεν φιλοξενείται κάποιο άλλο διακριτικό.

