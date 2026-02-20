Ψηφιακός φάκελος ακινήτων: Ολα όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται, διαχειρίζονται και φορολογούνται τα ακίνητα στη χώρα μπαίνει σε φάση εφαρμογής, με την εισαγωγή ενός ψηφιακού φακέλου ακινήτων που θα καλύπτει εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και απλούστευσης των διαδικασιών γύρω από την ακίνητη περιουσία, το νέο ψηφιακό σύστημα προβλέπει ότι περίπου 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο φάκελος και τι στοιχεία θα πρέπει να δηλωθούν. Η κίνηση αυτή είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ψηφιοποίησης του κράτους, με στόχο να μειωθούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της ακίνητης περιουσίας για φορολογικούς και διοικητικούς σκοπούς.

Το νέο ψηφιακό περιβάλλον έρχεται σε μια εποχή όπου οι αλλαγές στις αγορές ακινήτων και οι απαιτήσεις για διαφάνεια και αποδοτικότητα στις φορολογικές δηλώσεις καθιστούν πιο αναγκαία από ποτέ τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Με τα ψηφιακά μέσα να διαπερνούν ολοένα και περισσότερους τομείς της δημόσιας ζωής, η συγκέντρωση και απεικόνιση των στοιχείων για τα ακίνητα σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο αναμένεται να διευκολύνει τόσο τους φορολογούμενους όσο και τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά.

