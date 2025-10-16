Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Το 13ωρο και όλα όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

«Eργαλεία» μέσω του ευέλικτου ωραρίου για να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων δίνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Παράλληλα εισάγονται απλοποιήσεις των διαδικασιών με εξπρές προσλήψεις και αποχωρήσεις με ένα κλικ ώστε η «χαρτούρα» να αντικατασταθεί από την ψηφιακή λειτουργία. Ακόμη, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση μπορεί να εξυπηρετήσει σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, ιδίως στις μέρες μας όπου η μάστιγα της έλλειψης προσωπικού ταλαιπωρεί την αγορά εργασίας. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η δυνατότητα του εργαζόμενου να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ’ εξαίρεση) σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή και δικλίδες ασφαλείας που ορίζουν ρητά ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

