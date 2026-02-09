Πύλος: Ποινή φυλάκισης 3,5 ετών με αναστολή σε 25χρονο που ξυλοκόπησε κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα

Ποινή φυλάκισης τρεισήμισι ετών με αναστολή, έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, επέβαλε το δικαστήριο σε 25χρονο στην Πύλο Μεσσηνίας, ο οποίος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε 51χρονο κουρέα, επειδή –όπως ισχυρίστηκε– δεν του άρεσε το κούρεμα που του έκανε.

Το θύμα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του δράστη, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, συγκεκριμένα για οπλοχρησία και οπλοφορία.

Σήμερα ο 25χρονος βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα. Αρχικά, η κατηγορία αφορούσε απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετατράπηκε σε τετελεσμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη, λόγω του μέσου που χρησιμοποίησε για να τελέσει την πράξη του . Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 25χρονος, αλβανικής καταγωγής, χρησιμοποίησε γκλοπ με το οποίο χτύπησε τον 51χρονο κουρέα, ενώ στη συνέχεια προκάλεσε φθορές και στο σταθμευμένο αυτοκίνητο του θύματος.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε περιοριστικούς όρους στον 25χρονο, σύμφωνα με τους οποίους απαγορεύεται να πλησιάζει τον 51χρονο και τα μέλη της οικογένειάς του σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων.