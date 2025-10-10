Σήμερα στο Δημοτικό Γήπεδο “Παναγιώτης Μπαχράμης” ολοκληρώθηκαν μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, ώστε το γήπεδο να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να μπορεί να φιλοξενεί με ασφάλεια αθλητές, συλλόγους και πολίτες.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν:

Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων προβολέων

Αντικατάσταση και συντήρηση καθισμάτων στις εξέδρες και στους πάγκους

Συντήρηση του συνθετικού τάπητα, «χτένισμα» και ενίσχυση του γηπέδου με καουτσούκ

Εργασίες στα υδραυλικά των αποδυτηρίων, της αίθουσας και των τουαλετών – με αντικατάσταση βρυσών, ντους, καζανακίων και ηλιακών

Τοποθέτηση νέων πράσινων προστατευτικών διχτυών πίσω από τις δύο εστίες

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα το βράδυ επισκεφθήκαμε τον χώρο μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιώργο Λαζαρίδη, όπου διαπιστώσαμε από κοντά το άρτιο αποτέλεσμα των εργασιών και τη σημαντική βελτίωση της εικόνας του γηπέδου.

Η εικόνα μιλά από μόνη της! Ένα γήπεδο φροντισμένο, ασφαλές και λειτουργικό, έτοιμο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αθλητών, των ομάδων και της τοπικής κοινωνίας.

Ως μέλος της Κοινότητας Καλαμάτας και της επιτροπής αθλητισμού, νιώθω ιδιαίτερη χαρά βλέποντας να υλοποιούνται τέτοιες παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις και προάγουν τον αθλητισμό στην πόλη μας.

Ηλίας Τσώλης

Μέλος Κοινότητας Καλαμάτας, Μέλος Επιτροπής Αθλητισμού