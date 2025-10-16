Ως γονείς είναι απόλυτα φυσιολογικό να ανησυχείτε για τις φιλικές σχέσεις του παιδιού σας. Γι αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα σημάδια στη συμπεριφορά του παιδιού που αποκαλύπτουν ότι υφίσταται κακομεταχείριση από τους συμμαθητές του
«Ο αδελφός μου, στο Δημοτικό, ερχόταν στο σπίτι στεναχωρημένος. Άρχισε να μας ζητά να του πάρουμε ρούχα- μάρκες για να τα φορά στο σχολείο. Μετά άρχισε να μας λέει ότι είναι άρρωστος και δεν θέλει να πάει σχολείο. Μας πήρε καιρό να καταλάβουμε ότι οι συμμαθητές που τον κορόιδευαν ήταν το πρόβλημα»…
Πολύ συχνά οι μαθητές αποσιωπούν αυτό που τους συμβαίνει, δεν θέλουν να εμπλέξουν τους ενήλικες από φόβο ή ντροπή και υποφέρουν σιωπηρά. Οι γονείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και οι φίλοι των παιδιών μπορούν να υποψιαστούν ότι το παιδί θυματοποιείται στο σχολείο παρατηρώντας τα ακόλουθα συμπτώματα:
