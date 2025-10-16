Ως γονείς είναι απόλυτα φυσιολογικό να ανησυχείτε για τις φιλικές σχέσεις του παιδιού σας. Γι αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα σημάδια στη συμπεριφορά του παιδιού που αποκαλύπτουν ότι υφίσταται κακομεταχείριση από τους συμμαθητές του

«Ο αδελφός μου, στο Δημοτικό, ερχόταν στο σπίτι στεναχωρημένος. Άρχισε να μας ζητά να του πάρουμε ρούχα- μάρκες για να τα φορά στο σχολείο. Μετά άρχισε να μας λέει ότι είναι άρρωστος και δεν θέλει να πάει σχολείο. Μας πήρε καιρό να καταλάβουμε ότι οι συμμαθητές που τον κορόιδευαν ήταν το πρόβλημα»…