Σχολή για drones και αντι-drones συστήματα στην Τρίπολη – Συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα, η συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείου.

Η ατζέντα περιλάμβανε πρωτοβουλίες που συνδέουν την ασφάλεια με την τεχνολογία και την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και των υποδομών της Πελοποννήσου. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η ίδρυση και λειτουργία στην Τρίπολη της Σχολής Αυτονόμως Κινουμένων Οχημάτων (drones) και συστημάτων αντι-drones, που εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου «Ατζέντα 2030».

Η νέα Σχολή αναμένεται να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας για έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα. Συζητήθηκε, επίσης, η αξιοποίηση στρατιωτικών χώρων και υποδομών στην Πελοπόννησο, ώστε να αποκτήσουν αναπτυξιακό περιεχόμενο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας πεδία συνεργασίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με στόχο την υλοποίηση κοινών δράσεων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Πελοποννήσου σε κρίσιμους τομείς εθνικού ενδιαφέροντος.