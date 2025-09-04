Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολικά είδη: Αύξηση του κόστους για ακόμα μία χρονιά – Δείτε αναλυτικά

Τα σχολικά είδη ακολουθώντας τη γενική τάση γίνονται όλο και ακριβότερα επιβαρύνοντας έτσι τον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, που πραγματοποίησε έρευνα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%.

Η σχετική ανακοίνωση

Την αύξηση των τιμών των σχολικών ειδών, απαραίτητων για κάθε οικογένεια που απαρτίζεται από παιδιά στις υποχρεωτικές βαθμίδες εκπαίδευσης, καταγράφει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ

