Σε εφαρμογή το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – Τι αλλάζει από αύριο Δευτέρα

Σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τίθεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», σηματοδοτώντας την οριστική μετάβαση και την παύση λειτουργίας του «ΕΡΓΑΝΗ Ι», σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως.

Το νέο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» φέρνει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και όπως έχει πει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, απλοποιεί τις διαδικασίες, ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, περιορίζει τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και μειώνει το διοικητικό τους βάρος. Ταυτόχρονα, η αυξημένη διαφάνεια συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και ισότιμης αγοράς εργασίας για όλους.

Σχεδιασμένο στα πρότυπα του gov.gr, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενσωματώνει τις προβλέψεις του νόμου 5053/2023 και υλοποιεί τις απλουστεύσεις και τις καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

