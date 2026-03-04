Σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο για μέτρα στήριξης και προστασίας του καταναλωτή

Ελάχιστα εικοσιτετράωρα μόλις αφότου ξέσπασε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θέτει ήδη σε δοκιμασία την ετοιμότητα του οικονομικού επιτελείου και του κρατικού μηχανισμού. Αν και πρόωρο ίσως, από την Δευτέρα στην κυβέρνηση ξεκίνησαν ήδη «ασκήσεις θάρρους» για τις αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού (με αναφορές ότι σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί και σενάρια για τιμές πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι αντί στα 62 δολάρια όπου έχει βασιστεί), αλλά και «ασκήσεις επί χάρτου» για έκτακτα μέτρα -ανάχωμα στις επιπτώσεις της νέας διεθνούς κρίσης.

Μία ημέρα μετά όμως, η Goldman Sachs εξέδωσε προειδοποίηση ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να σημειώσουν αύξηση έως και 130% εάν υπάρξουν διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, δίνοντας το μέγεθος της μεταβλητότητας που μπορεί να υπάρξει στην διεθνή και την ελληνική οικονομία.

