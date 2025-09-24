Σε εξέλιξη ο καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων στο Δήμο Καλαμάτας

Με εντατικούς ρυθμούς εξελίσσεται ο καθαρισμός φρεατίων στην πόλη της Καλαμάτας από συνεργεία της ΔΕΥΑΚ.

Οι καθαρισμοί αφορούν φρεάτια ομβρίων υδάτων, τριγωνικών τάφρων και σωληνωτών, από φύλλα, απορρίμματα και άλλα φερτά υλικά σε όλο το Δήμο Καλαμάτας και θα συνεχιστούν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, με στόχο να καθαριστούν τα φρεάτια σε όλες τις γειτονιές αλλά και τις Κοινότητες.

Ταυτόχρονα από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας γίνεται έκκληση στους πολίτες, να αποφεύγουν την πρόκληση ρύπανσης και να συνδράμουν στην προσπάθεια καθαρισμού.