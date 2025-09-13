Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ: Κάμερες ασφαλείας και τσουχτερά πρόστιμα για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση κινητού κατά την οδήγηση

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος τίθεται από σήμερα Σάββατο (13.9.2025) σε ισχύ με βασικό στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.

Στον νέο ΚΟΚ εισάγονται σημαντικές αλλαγές προσπαθώντας να περιορίσουν τα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές κάμερες, τουλάχιστον στην Αττική, με τα πρόστιμα να αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Για πρώτη φορά ο νέος ΚΟΚ εισάγει την έννοια της υποτροπής, ήτοι της επαναλαμβανόμενης παράβασης, που θα επιφέρει αυστηρότερες αυστηρότερες σε επικίνδυνες συμπεριφορές στους ελληνικούς δρόμους.

Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

● Τι ίσχυε: Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες και πινακίδων για 60 ημέρες.

