Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
13
Σεπτέμβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ: Κάμερες ασφαλείας και τσουχτερά πρόστιμα για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση κινητού κατά την οδήγηση

Share

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος τίθεται από σήμερα Σάββατο (13.9.2025) σε ισχύ με βασικό στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους. 

Στον νέο ΚΟΚ εισάγονται σημαντικές αλλαγές προσπαθώντας να περιορίσουν τα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές κάμερες, τουλάχιστον στην Αττική, με τα πρόστιμα να αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

● Τι ίσχυε: Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες και πινακίδων για 60 ημέρες.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.newsit.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ